WandaVision, spazio per Pietro Maximoff? Spoiler dal doppiatore

Evan Peters pronto a prendere il posto di Aaron Taylor-Johnson? Una teoria lo vorrebbe in realtà come villain della prima stagione

“ WandaVision ” è la prima serie TV Marvel la cui trama si lega a quella dei progetti cinematografici. Lo show di fatto introduce la Fase 4 del MCU, proponendo una trama che ha da subito incuriosito critica e fan. Apprezzamenti piovono da ogni parte, così come le teorie sullo svolgimento di questa prima stagione. Da tempo si parla sul web della possibilità di vedere Evan Peters nei panni di Pietro Maximoff all’interno dello show. Non sono mancati indizi diffusi in rete ma ora pare essere stato diffuso online un vero e proprio spoiler.

Sui propri social ha condiviso un post che annuncia il fatto che avrebbe ripreso il ruolo di Pietro nella serie “WandaVision”. Ecco quanto scritto: “La prima serie dei Marvel Studios in cui ho il privilegio di doppiare Evan Peters nel ruolo di Pietro”. I post sono stati in seguito cancellati con gli account del doppiatore rapidamente resi privati. La notizia è però trapelata e in breve gli screen hanno iniziato a circolare.

approfondimento

Wanda e Visione, la fotostory nei film Marvel

Disney e Marvel non si sono espressi in merito e non resta che attendere i prossimi episodi. Grande curiosità tra i fan per capire in che modo il personaggio potrà tornare nella vita di Wanda. Potrebbe trattarsi di una versione differente, di una proiezione mentale o magari di Mephisto.

Occorre ricordare come Evan Peters abbia interpretato il ruolo di Pietro Maximoff nei film dedicato agli X-Men. Differente la scelta nel MCU, con il ruolo andato ad Aaron Taylor-Johnson. La teoria più avvalorata tra i fan è che il volto di Pietro possa essere quello del marito di Agnes, in realtà Mephisto. I due sarebbero i villain di questa stagione.

Questo vuol dire che il vero Quicksilver non verrà mostrato nella Fase 4? Nulla può essere escluso. Pietro ha perso la vita in “Avengers: Age of Ultron” ma, tenendo conto dell’introduzione del multiverso, nessun ritorno in scena è impossibile. La presenza di Evan Peters è invece consentita dall’acquisto da parte di Disney dei diritti di 20th Century Fox, il che apre le porte all’integrazione degli X-Men nel MCU.