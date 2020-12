Le migliori serie tv da vedere a gennaio

3/16 @Fremantle

Baghdad Central: da lunedì 18 gennaio. Genere: Thriller. Cast: Waleed Zuaiter, Bertie Carvel, Clara Koury, Leem Lubany. Trama: Dopo la caduta di Saddam Hussein, Baghdad è al centro di sforzi di coalizione per riuscire a mettere in sicurezza l’intera regione. L’ex ispettore di polizia Muhsin al-Khafaj ha perso tutto per mantenere al sicuro sé e sua figlia Mrouj, gravemente malata. Scopre che la figlia maggiore è sparita e si proverà a trovarla. Verrà arrestato e torturato per un errore di identità da parte dei soldati americani. Per loro è un membro delle milizie.