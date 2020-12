Euphoria, il secondo episodio speciale sarà su Jules

Trouble Don't Last Always, il primo episodio speciale di Euphoria incentrato su Rue, il personaggio interpretato da una sempre magnifica Zendaya , ci ha colpiti dritti "in the feels," come direbbero gli utenti di Tumblr, ma ora è tempo di riprendersi, altrimenti non arriveremo mai emotivamente pronti al secondo, F--- Anyone Who's Not A Sea Blob, che, come si poteva facilmente prevedere, sarà invece incentrato su Jules, il personaggio di Hunter Schafer.

F--- Anyone Who's Not A Sea Blob andrà in onda negli USA su HBO il 24 gennaio, mentre in Italia sarà trasmesso su Sky Atlantic la notte tra il 24 e il 25 alle 03.00, in contemporanea con l'America (replica alle 23.00 del 25, la prima stagione e il primo episodio speciale sono disponibili on demand e in streaming su NOW TV). Schafer, l'interprete di Jules figurerà non solo come attrice, ma anche come co-produttrice esecutiva e co-autrice al fianco di Sam Levinson.

Ci siamo tutti preoccupati tantissimo per il personaggio di Zendaya, abbiamo temuto un'overdose...ma ci siamo mai chiesti cos'è invece passato per la mente di quello di Schafer? E' facile prendere le parti di Rue, ma per Jules non dev'essere stato facile sentirsi addosso certe responsabilità così enormi come la sobrietà di una persona.

Ecco cos'ha dichiarato Hunter Schafer a EW in merito alla fuga del suo personaggio: You don’t leave your friend-slash-lover alone in a train station at 1 a.m. At the same time, she’s 17 and has been through this crazy shit and she needs to get out. I know where that all is coming from. She felt really stuck and Nate [Jacob Elordi] has been manipulating her and forcing her literally to do crime. And then Rue was sort of suffocating her. It was all too much." (Non molli la tua amica/fidanzata da sola in stazione all'una di notte. Allo stesso tempo, però, ha diciassette anni ed è passata attraverso cose piuttosto forti, per questo motivo ha bisogno di staccare. So bene come si sia sentita. Si è sentita bloccata, incastrata, e Nate [Jacob Elordi] l'ha manipolata e costretta a commettere un reato. In più Rue la stava soffocando. Era troppo.)