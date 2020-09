Zendaya, le foto della protagonista di Euphoria e Dune che a 24 anni ha conquistato l’Emmy Award

È sicuramente l'attrice del momento, capace di entrare nella storia come vincitrice per la miglior attrice drammatica degli Emmy awards. Ad appena 24 anni, infatti, è stata capace di trionfare con la serie tv Euphoria, di far parte del cast del blockbuster Spider-Man: Far from Home, di essere protagonista del film di Dune, di Denis Villeneuve, tratto dall'omonimo romanzo di Frank Herbert e di recitare nella prossima pellicola di Sam Levinson Malcolm & Marie. Insomma è nata una nuova stella ad Hollywood