Con una strabiliante Zendaya nei panni della protagonista, la sensibile e problematica diciassettenne Rue Bennet, è in arrivo su Sky Atlantic in prima tv per l'Italia l'apprezzatissima e chiacchierata, una delle nuove produzioni di casa HBO del 2019. Creata da Sam Levinson e ispirata all'omonima miniserie israeliana,ci racconta, con uno stile originale e contemporaneo, le storie di un gruppo di liceali americani coinvolti in una girandola di droghe, sesso, identità, traumi, amori, amicizie. Nel cast, oltre alla già citata Zendaya, troviamo Hunter Schafer, Jacob Elordi, Barbie Ferreira, Sydney Sweeney, Angus Cloud, Maude Apatow, Alexa Demie, Eric Dane, Nika King, Storm Reid e Algee Smith. In attesa della messa in onda - da giovedì 26 domenica 29 settembre in seconda serata alle 23.15 -, sfoglia la gallery con le foto della prima stagione della serie. -