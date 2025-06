4/16 ©Getty

Brad Pitt e Tom Cruise si sono abbracciati calorosamente nel rivedersi a Londra per la première di F1. I due attori hanno condiviso il set nella prima metà degli anni Novanta per Intervista col vampiro, l'elegante horror di nei Jordan tratto dal romanzo omonimo di Anne Rice che è diventato un cult per gli appassionati del genere. Per i due divi quella del 1994 resta l'unica esperienza condivisa davanti alla macchina da presa

“Intervista col vampiro” compie 30 anni. Da Tom Cruise a Brad Pitt, il cast ieri e oggi