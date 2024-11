6/13 ©Ansa

PITT OGGI - Negli anni Novanta Brad Pitt è diventato uno degli attori più apprezzati di Hollywood. Da Seven a Fight Club, da Ocean’s Eleven a Troy, fino a Bastardi senza gloria ha interpretato numerosi film di enorme successo. E il suo matrimonio con Angelina Jolie ha riempito le cronache per anni. Ha vinto l’Oscar come attore non protagonista per Once Upon a Time in Hollywood di Tarantino e un altro come produttore per 12 anni schiavo, oltre a ricevere diverse altre candidature

Brad Pitt, da Thelma & Louise a Babylon, i suoi film più famosi. FOTO