Tom Cruise in un nuovo film diretto da Alejandro G. Iñárritu

Come riporta in esclusiva Variety, i due dovrebbero girare il progetto (il primo in lingua inglese per il regista, dopo Revenant - Il Redivivo del 2015) nel Regno Unito già a partire dal mese prossimo. La trama non è ancora nota, mentre il cast include, tra gli altri, Sandra Hüller e Jesse Plemons

Un nuovo film con Tom Cruise, diretto da Alejandro Gonzalez Iñárritu, inizierà presto le riprese nel Regno Unito, probabilmente già il mese prossimo. Come riporta in esclusiva Variety, il progetto ancora senza titolo e firmato Warner Bros. e Legendary Entertainment sarebbe per il regista il primo in lingua inglese da Revenant – Il Redivivo. Iñárritu produrrà e dirigerà il film sulla base di una sceneggiatura da lui co-scritta nel 2023 con gli autori di Birdman, Nicolas Giacobone e Alexander Dinelaris, insieme a Sabina Berman. La trama non è ancora nota, mentre il cast include anche Sandra Hüller, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons e Sophie Wilde. Per Cruise, si tratterà del primo film dopo aver firmato a gennaio l’accordo per lo sviluppo e la produzione di film cinematografici con Warner Bros. Discovery. Il suo ultimo progetto, Edge of Tomorrow – Senza domani, risale a dieci anni fa.