Katie Holmes, la figlia Suri Cruise in partenza per il college

“Sono orgogliosa di mia figlia”. In un’intervista a Town&Country, Katie Holmes, la celebre Joey Potter di Dawson’s Creek, ha espresso tutta la fierezza per Suri Cruise, 18 anni compiuti lo scorso aprile, che a breve partirà per il college. Come rivelato lo scorso giugno da un video TikTok girato con gli amici del liceo, la ragazza studierà alla Carnegie Mellon University della Pennsylvania. “Certo, mi mancherà la vicinanza, ma sono davvero fiera di lei e sono felice. Ricordo di aver avuto questa età, questo periodo di inizi. È emozionante imparare a conoscere sé stessi e ho amato quel periodo, quindi mi rende felice pensarla così”. Sulla solitudine che potrebbe sentire con la casa vuota, Holmes ha scherzato: “I membri del mio club del libro si irriteranno. Dirò tipo, “incontriamoci una volta alla settimana””.