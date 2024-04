Suri Cruise, i 18 anni della figlia di Katie Holmes e Tom Cruise

La giovanissima è stata fotografata mentre passeggiava per le vie di New York il giorno del suo compleanno. Secondo alcune fonti, la neo-diciottenne starebbe per scegliere il college da frequentare a breve. Nessuna traccia del padre, che, stando alle indiscrezioni, non vedrebbe da più di dieci anni

Suri Cruise ha compiuto 18 anni. Corsetto, jeans baggy, cardigan e tote bag in spalla: così la figlia di Tom Cruise e Katie Holmes si è mostrata il giorno del suo compleanno mentre svolgeva le sue commissioni tra le vie della Grande Mela. Prima la panetteria, poi il supermercato. Sempre con lo sguardo alto, che qualche volta cadeva sullo smartphone tenuto tra le mani. Ormai Suri è una giovane donna, che sta per fare una delle scelte più importanti della prima età adulta: il college, dove, secondo il Daily Mail, vorrebbe studiare moda. Un’altra fonte ha dichiarato che la figlia di Cruise starebbe facendo domanda in tutte le università del mondo. Qualunque sia la sua decisione, Suri varcherà a tutti gli effetti le porte del mondo dei “grandi”.

Un’icona di stile già da bambina Nelle immagini scattate il giorno del suo compleanno a New York, Suri sembra tenersi al passo con le ultime tendenze di stile. Non è una novità, per la giovanissima figlia d’arte. Già da bambina, indossava tacchi, borsette e abiti firmati. Una diva a soli tre anni, con un coniglietto di peluche in mano e scarpe eleganti ai piedi, per imitare la madre o forse, semplicemente, per dare sfogo alle normali fantasie di una bimba amante di trucchi e vestiti. Adesso Suri sembra aver abbandonato gonne e tacchi, prediligendo uno street-style che le si addice a pieno. leggi anche Mission: Impossible 8, Tom Cruise corre per le strade di Londra

Le voci sul rapporto con il padre Stando alle indiscrezioni, Suri non vedrebbe il padre da più di dieci anni, in particolare dal divorzio tra i genitori, in seguito al quale venne stabilito l’affidamento esclusivo della bambina a Katie Holmes e un assegno di mantenimento da parte di Tom Cruise pari a quattrocentomila euro all’anno. Da quel momento, l’attrice di Dawson Creek è andata a vivere a New York insieme alla piccola, lasciando Los Angeles. Tra le ragioni dell’allontanamento tra l’attore e la figlia, ci sarebbe Scientology, l’organizzazione religiosa di cui Cruise fa parte e che imporrebbe ai suoi membri di non avere rapporti di alcun tipo con i non credenti. leggi anche Tom Cruise, il giallo sulla presunta storia con Elsina Khayrova