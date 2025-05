Sugababes, il pop che dura nel tempo si chiama Keish, Mutya e Siobhan

Il pop chiama, Sugababes rispondono. Passano gli anni, ma le hit restano. Soprattutto le loro canzoni di successo, quelle nate e vissute negli anni Duemila, ma che ancora oggi sono attuali e perfette. Proprio come allora. L’ultima data del tour di Keisha Buchanan, Mutya Buena e Siobhan Donaghy si celebra a Milano, tra un po’ di nostalgia del passato (ma non troppa) e l’intramontabilità di alcuni brani che sì, sono parte integrante della cultura pop, anche e soprattutto di oggi. Il nostro racconto

Una canzone resta sempre attuale se è fatta bene. Non c’è nulla da fare. E se si parla di pop, la Gran Bretagna ha molto da insegnare. A tutti. È il caso anche delle Sugababes, formazione tutta al femminile nata proprio a Londra nel 1998, una girlband che negli anni ha subito più di un cambio di formazione (e per fare ordine io stessa ho chiesto aiuto ad un amico, al termine del loro concerto a Milano) ma che ha saputo mantenere fresco ed attuale quelle sfumature pop che hanno sempre contraddistinto la loro musica. Non è forse un caso che, a quasi tre decadi dalla loro creazione, siano tornate con quelle hit ma anche con nuova musica.

Sugababes, tornate per restare (e con nuova musica)

Le avevamo viste lo scorso anno a Kendal Calling, uno dei festival più interessanti del Regno Unito che si tiene da 30 anni al Lowther Deer Park nel Lake District, in Cumbria, nel nord-ovest del paese. In quell’occasione le Sugababes avevano fatto capire a tutti che erano tornate, forti come il 1998. La conferma arriva anche in Italia venerdì 2 maggio, al Fabrique di Milano, quando la girlband sale sul palco del Fabrique per l’ultima data del tour. Il concerto, circa 80 minuti senza pause, ha tutto ciò che serve per una serata di vero pop, quello che non invecchia, ma proprio mai. E se dal 2002 siamo ancora qui a cantare Round Round, un motivo (o forse più di uno) c’è eccome. Tra i presenti c'è chi le conosce dall'inizio e chi si è appassionato qualche anno dopo, ma tutti sono qui per un motivo: trascorrere una serata divertente, cantando hit che non invecchiano mai. Le Sugababes hanno promesso che presto arriverà nuova musica: vi aspettiamo, forti dell’idea che nella vita di ciascuno di noi un po’ di pop britannico fa sempre bene. Anzi, benissimo. Provare – ed ascoltare – per credere.

La scaletta

Overload

Hole in the Head

In the Middle

Red Dress

Ugly

No Regrets

Flatline

Shape

Run for Cover / Lush Life / One Touch

Weeds

Too Lost in You

Stronger

Flowers

Round Round

Jungle

Freak Like Me

Push the Button

About You Now