Completamente immersi nella natura, tanto che a tratti sembra quasi di essere in un episodio di Harry Potter. Chissà se il maghetto più famoso degli ultimi anni ha mai partecipato ad un festival, e chissà se ha mai avuto la fortuna di vedere da vicino cosa accade a Kendal Calling, che si svolge da diciannove anni proprio in questa zona a dir poco fiabesca. E proprio qui siamo venuti per raccontarvi una nuova edizione del Festival che, ogni anno, raduna circa venticinquemila persone (e gran parte attrezzatissime nelle aree campeggio), con artisti che spaziano dall’indie al pop, e molto altro ancora. I palchi sono tanti e diversi, e la musica prosegue fino a tardi. E poi c’è anche la possibilità di partecipare alla Silent Disco: immersi nella natura, musica nelle cuffie e via fino a notte inoltrata. Nella seconda giornata del Festival, che ha visto protagoniste le Sugarbabes (un concerto che ci ha riportato direttamente nei primi anni Duemila) abbiamo incontrato alcuni artisti. Ecco le nostre interviste

Kate Nash: “Il mio augurio a chi viene a un mio concerto? Trascorrere dei bellissimi momenti e apprezzare ogni istante”



"Non suono a Kendal da alcuni anni: tornare qui è sempre molto bello! Ho dei ricordi che legano questo festival alla mia famiglia: mia mamma è cresciuta a Newcastle, e da piccola ho trascorso molto tempo in questa zona del paese. Al concerto qui a Kendal ci saranno amici, familiari…sarà una bella festa" mi dice Kate Nash poche ore prima di salire sul palco. Io poi sono stata al suo concerto, e vi posso garantire che è stato veramente bello. Cantautrice molto nota nel Regno Unito anche grazie al brano Foundations, Kate Nash ha da poco pubblicato un nuovo album dal titolo 9 Sad Symphonies. Nel concerto a Kendal non sono mancati nuovi brani, come del resto successi del passato: "Ai festival porto un mix di tutto, anche perché credo sia importantissimo creare una buona sinergia con le persone presenti, come prima cosa" aggiunge Kate. Sinergia ed energia, sempre. Ma un artista si stanca mai di portare alcuni brani dal vivo? "Credo che la mia musica cresca e si evolva con me. Capita, certo, che in alcuni momenti delle canzoni non riesco proprio a sentirle…ma credo che faccia tutto parte del percorso di ciascuno di noi. Io scrivo sempre, creo in continuazione! È da poco uscito il mio nuovo album, e in autunno sarò in tour. Non verrò in Italia, ma magari questa intervista mi aiuterà, chissà, a farmi conoscere e a realizzare qualche concerto nel vostro paese. Speriamo!"

Corella, il primo Main Stage non si scorda mai: “Che concerto incredibile a Kendal!”

"Lo show a Kendal? Incredibile! Non abbiamo altre parole per descriverlo. Avevamo già suonato qui l’anno scorso, ma in un palco più piccolo…e mai avremmo potuto pensare che poco tempo dopo saremmo stati su quello principale. È stata un’emozione fortissima, un sogno diventato realtà. Un sacco di gente cantava con noi, erano tantissime persone: che bello!" mi racconta entusiasta Joel Smith, cantante della band. Il gruppo indie nato a Manchester e formato da Joel Smith (voce), Ben Henderson (basso & voce), Jack Taylor (chitarra) e James Fawcett (batteria). La nostra chiacchierata prosegue con la nuova musica, che i Corella non smettono mai di creare: "Stiamo già pensando al nostro secondo album, ma nulla è stato pianificato. Il nostro obiettivo è superarci sempre, esplorare nuovi ambiti e sfumature, e poi vedere cosa riusciamo a fare. Vogliamo essere una band che continua a crescere, quindi non sentirete canzoni simili a quelle del primo disco. Vogliamo migliorarci costantemente, deve esserci qualcosa di nuova. Ogni giorno" aggiungono in coro. E l’identità dei Corella? "Finché siamo felici e soddisfatti di quello che facciamo…vuol dire che quella è la giusta identità! È una progressione naturale, è questo che proviamo a fare" aggiungono. In questo festival ci sono tanti artisti, e nella prima serata c’è stato il concerto di Noel Gallagher, un’icona e istituzione della musica: "Mister Gallagher? è sicuramente un artista a cui ci ispiriamo, ma le nostri fonti sono tante e diverse. Non vogliamo copiare nessuno: certo, siamo una band indie, ma vogliamo creare un percorso ben definito. Gruppi come System Of A Down, Deftones hanno realizzato quasi un movimento, e noi vogliamo fare lo stesso. Essere e restare i Corella, senza copiare nessuno. Mai".