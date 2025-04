Narcos: Mexico, Manuel Masalva è in coma per un'infezione batterica

Manuel Masalva, l'attore messicano che presta il volto a Ramón Arellano Félix nella serie tv Narcos: Mexico, sta lottando per la sua vita.

Cos'ha Manuel Masalva?

Manuel Masalva è attualmente in coma farmacologico in un ospedale di Dubai dopo aver contratto un'aggressiva infezione batterica. A riportarlo è stato il Los Angeles Times, che parla di condizioni critiche ma stabili. Mario Morán, suo amico e collega di set, ha invece detto in un video: "Mio fratello sta lottando per la sua vita, lontano da casa. Voglio chiedere il vostro aiuto in questo momento molto difficile. Manuel Masalva, che è uno dei miei migliori amici che è davvero come un fratello per me, è rimasto vittima di un batterio aggressivo mentre si trovava in vacanza. Ciò lo ha portato al coma indotto e la sua situazione continua a essere delicata".

Morán ha poi spiegato che, a Dubai, i costi dell'assistenza sanitaria sono altissimi. "Qualsiasi aiuto, per quanto piccolo possa sembrare, può fare la differenza in questo momento difficile. Se siete in grado di aiutare, vi ringrazierei con tutto il cuore". L'attore ha dunque postato il link della pagina GoFundMe aperta dalla famiglia di Masalva per coprire le sue spese mediche (la raccolta fondi ha già superato l'obiettivo di 1 milione di pesos messicani, pari a circa 48.700 dollari).