Twin Peaks, a Londra un caffè speciale per i 35 anni della serie tv

Nell’estate 2025, la capitale del Regno Unito ospiterà un evento speciale per celebrare l'anniversario della mitica serie di Lynch. Sorgerà un’installazione immersiva dedicata al famoso Double R Diner, organizzata da MUBI per i fan della serie cult. Ma attenzione: l’appuntamento è per una sola giornata, quando il New River Café di Stoke Newington si trasformerà in un set dal vivo ispirato al diner simbolo della cittadina di Twin Peaks. Segnatevi nell’agenda di non prendere appuntamenti per il 18 giugno 2025

Per celebrare il 35° anniversario di questa produzione iconica firmata da David Lynch, la piattaforma MUBI ha organizzato una serie di iniziative immersive, tra cui un’esperienza unica che farà rivivere ai fan l’atmosfera inconfondibile del leggendario Double R Diner, in un’ambientazione speciale che riporta alla serie cult. Per una sola giornata nel mese di giugno, quella del 18 giugno 2025, il New River Café di Stoke Newington si trasformerà in un set dal vivo ispirato al diner simbolo di Twin Peaks.

Un evento senza precedenti e senza prenotazioni

L’ingresso al diner sarà possibile esclusivamente senza prenotazione, per mantenere un carattere spontaneo e autentico, proprio come nel mondo di Twin Peaks. Durante l’arco della giornata, i visitatori avranno inoltre l’occasione di aggiudicarsi gadget esclusivi legati alla serie, rendendo l’esperienza non solo gustativa, ma anche collezionistica.

Ma le celebrazioni andranno ben oltre al diner, per un omaggio esteso. Questo pop-up rappresenta infatti solo l’inizio di un calendario di eventi e iniziative curate da MUBI e dai suoi partner per tutto il corso dell’estate. Tra questi, spicca la collaborazione con A Gathering of the Angels, il festival che rende omaggio all’opera di David Lynch, e un’interessante partnership con NTS Radio, che inviterà il pubblico a creare mix musicali ispirati all’universo onirico e misterioso di Twin Peaks.

Dunque tra le mete per le ferie estive di inizio estate, i fan della serie di Lynch hanno già una destinazione del cuore. La summer londinese si arricchisce di un’occasione imperdibile per rivivere il mito di Twin Peaks, non solo attraverso la visione della serie, ma anche grazie a un’esperienza multisensoriale capace di farci sentire davvero parte di quel mondo unico.