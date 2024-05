Twin Peaks, Lynch avrebbe "altre idee" per realizzare una 4° stagione

Twin Peaks: The Return ha fornito un finale che molti giudicano perfetto per chiudere in bellezza lo show cult che indaga su chi ha ucciso Laura Palmer e da dove diavolo arriva l’entità malefica di Bob che ha contaminato l’anima candida dell’agente Dale Cooper. Adesso arriva la notizia che la serie potrebbe ottenere un nuovo capitolo, cosa che fa la gioia di taluni ma che - anche - preoccupa assai talaltri… La produttrice esecutiva Sabrina S. Sutherland ha rivelato che il regista ha "altre idee" per un nuovo atto

Poco più di 25 anni dopo il suo debutto in TV, lo show misterioso e surreale di David Lynch e Mark Frost è tornato con una mastodontica stagione 3 composta da 18 episodi intitolata The Return, che ha visto Dale Cooper (sempre interpretato dal suo interprete originale, Kyle MacLachlan) ancora bloccato nella Black Lodge e cercare di fuggire, mentre un suo malvagio doppio inizia a sconvolgere la sua vita nel mondo reale. Nonostante questo terzo capitolo abbia ricevuto recensioni entusiastiche da parte della critica, non c'è mai stata nessuna notizia ufficiale relativa all’eventualità di una quarta stagione in fase di realizzazione.

Durante una recente sessione di domande e risposte su un forum del sito web TulpaForum, la produttrice esecutiva Sabrina S. Sutherland ha rivelato che David Lynch ha "altre idee" per un'altra stagione di Twin Peaks. A Sutherland è stato chiesto quale fosse l'intenzione dietro il finale di The Return e quali fossero le probabilità che potesse arrivare una quarta stagione di Twin Peaks. È a quel punto che è giunto un aggiornamento tanto inaspettato quanto ottimista da parte della produttrice.

Potrebbe arrivare una quarta stagione di Twin Peaks , una notizia che da un lato allieta alcuni fan della serie televisiva più cult della storia del piccolo schermo ma dall’altro preoccupa infinitamente molti degli estimatori dello show di David Lynch , soprattutto coloro che sostengono che Twin Peaks: The Return abbia fornito un finale perfetto per chiudere in bellezza l’epopea.

Sabrina S. Sutherland: “So che David ha altre idee per un'altra stagione”

"Personalmente spero ci sarà di più. Per quanto riguarda l'intenzione, non lo so. So che David ha altre idee per un'altra stagione, ma non so nulla riguardo a Mark”, ha detto la produttrice Sabrina S. Sutherland durante la recente sessione di domande e risposte su un forum del sito Tulpa.

Negli anni trascorsi dalla chiusura della terza stagione (andata in onda nel 2017), Lynch e Frost hanno entrambi manifestato un certo desiderio di continuare la saga di Twin Peaks con una potenziale quarta stagione. Lynch, in particolare, ha detto in più occasioni di aver sentito una storia "chiamarlo", tuttavia nel 2020 ha affermato che "non stava accadendo nulla" per espandere potenzialmente lo show.

Frost ha recentemente confermato nell'aprile 2024 che lui e Lynch "non hanno parlato di nulla riguardo il futuro".