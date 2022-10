1/15 Immagine tratta dal profilo Instagram @madchenamick

La memoria di Twin Peaks, serie tv le cui prime due stagioni sono andate in onda negli Usa dal 1990 e in Italia nel 1991, è più viva che mai, come prova l'affetto dei fan che hanno avuto modo di rivedere alcuni dei loro beniamini in una foto di gruppo postata su Instagram dall'attrice Mädchen Amick. A cena con l'attrice ben sette dei suoi ex compagni di set tra cui Danna Ashbrook, Sherilyn Fenn, Kyle MacLachlan, Sheryl Lee e Kimmy Robertson. Tutti sono ancora volti apprezzati del mondo dello spettacolo

GUARDA GLI ULTIMI VIDEO di serie tv