I Tiromancino hanno il nuovo album Quando meno me lo aspetto

I Tiromancino hanno annunciato l’uscita di Quando meno me lo aspetto, il loro quattordicesimo album. Il progetto sarà anticipato dal brano Gennaio 2016, disponibile da venerdì 2 gennaio. Federico Zampaglione ha raccontato: “Ci sono amori che non ti salvano la vita, ma ti permettono di attraversare il buio".

Federico Zampaglione è attualmente impegnato con le riprese del suo nuovo lavoro The nameless ballad, un film che mescola thriller e horror. Il cantautore e regista ha raccontato: “Sam Gallo è un giovane musicista di successo dalla personalità fragile e introversa. Schiacciato dalla pressione di dover creare nuove canzoni e tormentato da dipendenze che non riesce a superare, Sam si ritira in una villa italiana isolata in cerca di ispirazione. Ma le sue vulnerabilità lo rendono la preda perfetta per le presenze oscure che si nascondono nella casa: entità che si nutrono della sua angoscia e delle sue paure più profonde, trascinandolo in un labirinto di visioni, tormento e autodistruzione. Coinvolta in questa spirale di orrore è anche Tania, la sua compagna”.