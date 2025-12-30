I Tiromancino hanno il nuovo album Quando meno me lo aspetto

I Tiromancino hanno annunciato il ritorno con il nuovo album Quando meno me lo aspettoMusica
I Tiromancino hanno annunciato l’uscita di Quando meno me lo aspetto, il loro quattordicesimo album. Il progetto sarà anticipato dal brano Gennaio 2016, disponibile da venerdì 2 gennaio. Federico Zampaglione ha raccontato: “Ci sono amori che non ti salvano la vita, ma ti permettono di attraversare il buio".
Dopo settimane di attesa, Federico Zampaglione ha svelato il titolo del nuovo progetto discografico in un post sul suo profilo Instagram. Quando meno me lo aspetto, quattordicesimo album dei Tiromancino, uscirà il 6 febbraio. Nel frattempo, il cantautore ha comunicato l’arrivo del primo singolo Gennaio 2016 spiegandone il significato: “Ci sono amori che non ti salvano la vita, ma ti permettono di attraversare il buio. Il singolo fotografa esattamente questa fase, quella in cui si trova il coraggio di rialzarsi”.
Ad aprile i Tiromancino torneranno in tour con una serie di date in giro per l’Italia. Il gruppo darà il via alla tournée dal palco della Sala Sinopli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma per poi esibirsi a Bologna, Taranto, Milano, Catania, Palermo, Perugia e infine Firenze con l’appuntamento conclusivo in scena il 22 maggio al Teatro Cartiere Carrara. Ecco il calendario completo:
- 10 aprile – Roma, Auditorium Parco della Musica - Sala Sinopoli
- 11 aprile – Bologna, Teatro Duse
- 29 aprile – Taranto, Teatro Orfeo
- 12 maggio – Milano, Teatro Lirico
- 15 maggio – Catania, Teatro Metropolitan
- 16 maggio – Palermo, Teatro Golden
- 19 maggio – Perugia, Teatro Morlacchi
- 22 maggio – Firenze, Teatro Cartiere Carrara
Federico Zampaglione è attualmente impegnato con le riprese del suo nuovo lavoro The nameless ballad, un film che mescola thriller e horror. Il cantautore e regista ha raccontato: “Sam Gallo è un giovane musicista di successo dalla personalità fragile e introversa. Schiacciato dalla pressione di dover creare nuove canzoni e tormentato da dipendenze che non riesce a superare, Sam si ritira in una villa italiana isolata in cerca di ispirazione. Ma le sue vulnerabilità lo rendono la preda perfetta per le presenze oscure che si nascondono nella casa: entità che si nutrono della sua angoscia e delle sue paure più profonde, trascinandolo in un labirinto di visioni, tormento e autodistruzione. Coinvolta in questa spirale di orrore è anche Tania, la sua compagna”.
