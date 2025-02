Duetto Willy Peyote, Zampaglione e Ditonellapiaga a Sanremo: la cover

Diventai grande in un tempo piccolo

Mi buttai dal letto per sentirmi libero

Mi truccai il viso come un pagliaccio

E bevvi vodka con tanto ghiaccio

Scesi nella strada mi mischiai nel traffico

Rotolai in salita come fossi magico

E toccai la terra rimanendo in bilico

Mi feci albero per oscillare

Trasformai lo sguardo per mirare altrove

E provai a sbagliare per sentirmi errore

Dipinsi l'anima su tela anonima

E mescolai la vodka con acqua tonica

E pranzai tardi all'ora della cena

E mi rivolsi al libro come a una persona

Guardai le tele con aria ironica

E mi giocai i ricordi provando il rischio

Poi di rinascere sotto le stelle

Dimenticai di colpo un passato folle

In un tempo piccolo

Ingannai il dolore con del vino rosso

E multai il mio cuore per qualunque eccesso

Mi addormentai con un vecchio disco

Raccontai una vita che non riferisco

Raccolsi il mondo in un pasto misto

Dipinsi l'anima su tela anonima

E mescolai la vodka con acqua tonica

E pranzai tardi all'ora della cena

Mi rivolsi al libro come a una persona

Guardai le tele con aria ironica

E mi giocai i ricordi provando il rischio

Poi di rinascere sotto le stelle

Dimenticai di colpo un passato folle

In un tempo piccolo

E mi giocai i ricordi provando il rischio

Poi di rinascere sotto le stelle

Dimenticai di colpo un passato folle

In un tempo piccolo