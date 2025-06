Countdown, trama e cast della nuova serie crime in streaming su Prime

In countdown Jensen Ackles ha un ruolo principale. L'attore ha recitato in The Boys, Big Sky ma soprattutto in Supernatural.

Jessica Camacho ha recitato nelle serie All Rise e The Flash. Eric Dane, che ha recentemente rivelato di essere affetto da SLA, è un volto di Euphoria ma è noto internazionalmente per la sua lunga partecipazione (dal 2006) a Grey's Anatomy.

Bogdan Yasinski, che ha partecipato a Bosh: Legacy, è Borys Volchek.