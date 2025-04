Grey's Anatomy, Eric Dane ha la SLA

Eric Dane , che i più conoscono per il ruolo del Dr. Mark Sloan in Grey's Anatomy , sta continuando a lavorare. E, nei prossimi giorni, tornerà sul set di Euphoria (l'attore interpreta il patriarca della famiglia Jacobs).

La carriera di Dane

Eric Dane ha iniziato a recitare nei primi anni Novanta con piccole parti in serie televisive, prima nella sitcom Bayside School e poi in Sposati... con figli. Nel corso degli anni, ha ottenuto ruoli ricorrenti in Gideon's Crossing, dove interpretava un medico, e in Streghe. La svolta è però arrivata nel 2006, con Grey's Anatomy, uno dei programmi televisivi di maggior successo di tutti i tempi. Il suo Mark Sloan era un primario di chirurgia plastica dell'ospedale di Seattle (poi intitolato a lui, a seguito della sua morte). Di recente, Dane è tornato a recitare per il piccolo schermo. In Euphoria veste i panni del padre di Nate Jacobs, che ha il volto di Jacob Elordi.