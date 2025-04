Francesco De Gregori, estate in tour per i 50 anni di "Rimmel"

"Francesco De Gregori nnuncia nuovi appuntamenti nelle più belle location all’aperto per celebrare i 50 anni di Rimmel, album culto della musica italiana. Dopo gli appuntamenti estivi il tour proseguirà nei teatri, palasport e club delle principali città italiane", si legge nel post di Friends and Partners.

Un album iconico

Rimmel, pubblicato nel 1975 da RCA Italiana, è il quarto album in studio di Francesco De Gregori. Ed è una pietra miliare del cantautorato italiano. Con brani iconici come Rimmel, Pablo e Buonanotte fiorellino, mescola poesia e musica con una profondità lirica senza precedenti. Il disco ottenne un enorme successo commerciale, rimanendo in classifica per 60 settimane e diventando l'album più venduto in Italia nel 1975. Oggi è considerato uno dei migliori dischi italiani di sempre.