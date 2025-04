Grey's Anatomy, annunciata la 22esima stagione

I fan di Grey's Anatomy possono tirare un sospiro di sollievo: la 22esima stagione si farà.

Il rinnovo va ad estendere il primato dello show come medical drama più longevo in prima serata (e come serie tv della ABC più longeva in quell'orario).

Come sappiamo su Grey's Anatomy 22

Secondo le prime notizie, la stagione 22 sarà composta da 18 episodi, esattamente come la stagione 21 e le precedenti. Ellen Pompeo sarà presente nel ruolo di produttrice esecutiva e voce narrante ma, secondo quanto riportato da Deadline, potrebbe tornare a vestire i panni di Meredith Grey. Dopo 19 stagioni da protagonista assoluta, Pompeo ha ridotto la sua presenza sullo schermo a partire dalla stagione 20.

Questa volta, il rinnovo di Grey's Anatomy si è svolto senza intoppi. I membri del cast più longevi hanno stretto accordi lo scorso anno con opzioni per ulteriori stagioni. Tra loro vi sono Chandra Wilson (Bailey), James Pickens Jr. (Richard), Kevin McKidd (Owen), Kim Raver (Teddy), Camilla Luddington (Jo) e Caterina Scorsone (Amelia).

La stagione 21 di Grey's Anatomy ha visto l'uscita di due attori fissi della serie, Jake Borelli e Midori Francis. Un nuovo attore, Trevor Jackson, si è invece unito negli ultime due episodi con un'opzione per diventare presenza ricorrente proprio a partire dalla 22esima stagione.