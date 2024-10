Grey's Anatomy 21, Sophia Bush entra nel cast in un ruolo ricorrente

L’attrice americana, famosa per aver interpretato il ruolo di Brooke Davis nella serie televisiva One Tree Hill dal 2003 al 2012 e poi, dal 2014 al 2017, la detective Erin Lindsay nella serie Chicago P.D., è entrata nel cast del medical drama come membro fisso. In un video condiviso su Instagram, l'attrice, classe 1982, fa l’annuncio e scherza poi scrivendo nella didascalia: "Semplicemente non avevo finito con i miei camici”. Si riferisce al fatto che ha già interpretato un medico nella serie Good Sam

Sophia Bush è entrata a far parte del cast di Grey's Anatomy 21, la nuova stagione del celebre medical drama in cui l’attrice americana reciterà in un ruolo ricorrente.

Bush, nata a Pasadena nel 1982, è famosa per aver interpretato il ruolo di Brooke Davis nella serie televisiva statunitense One Tree Hill dal 2003 al 2012 e poi, dal 2014 al 2017, la detective Erin Lindsay nella serie Chicago P.D.

Per far sapere ai suoi fan che è entrata nel cast di Grey's Anatomy 21 come membro fisso, l’attrice ha condiviso sul suo profilo di Instagram un divertente video (che potete guardare in fondo a questo articolo).

L’annuncio social è arrivato martedì 15 ottobre 2024, quando Sophia Bush ha rivelato il suo prossimo ruolo e ha poi scherzato, scrivendo nella didascalia del video: "Semplicemente non avevo finito con i miei camici”. Si riferisce al fatto che ha già interpretato un medico, nella serie televisiva Good Sam.

In fondo a questo articolo potete guardare il video in cui Sophia Bush annuncia che sarà uno dei membri fissi del cast di Grey's Anatomy 21.