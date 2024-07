Ellen Pompeo tornerà nella stagione 21 di “Grey’s Anatomy”

Nonostante il suo personaggio (la mitica Meredith) abbia dato quell'addio emotivo, l’attrice americana sarà presente in diversi episodi della stagione numero 21. Questa notizia giunge alle orecchie dei fan in maniera totalmente inaspettata, rendendo tutti quanti entusiasti

Questa notizia giunge alle orecchie dei fan in maniera totalmente inaspettata, rendendo tutti entusiasti. La notizia è stata riportata per prima dal magazine americano Deadline.

Ellen Pompeo tornerà a recitare in Grey’s Anatomy , per la gioia dei fan che credevano di non vedere mai più la propria beniamina della serie televisiva di culto. Nonostante la star americana abbia dato quell'addio emotivo allo show che l’ha resa una celebrità, alla fine sarà presente in diversi episodi della stagione numero 21.

"Insieme alla scrittura che ha cambiato il lessico e alla trama intricata ma movimentata di Shonda Rhimes, ciò che ha reso Grey's Anatomy un fenomeno è stato osservare Meredith vivere semplicemente la sua vita. Era un personaggio mai visto prima in televisione: una donna brillante la cui vita era stata segnata dalla tragedia (una madre affetta da Alzheimer, un padre completamente assente), ma che non avrebbe permesso al suo passato oscuro e tortuoso di ostacolarla. Meredith si è divertita molto; ha salvato molte vite; ha fatto molto sesso”, era stato scritto su Variety al tempo.

Pompeo apparirà in almeno sette dei 18 episodi della prossima stagione, come è stato confermato dal magazine statunitense Variety.

La mancanza di una vita amorosa stabile di Meredith



Dal canto suo, Ellen Pompeo l'anno scorso aveva parlato della mancanza di una vita amorosa stabile di Meredith durante la serie Actors on Actors. “Quando rimani in uno show e con un personaggio così a lungo... per me, ho davvero bisogno di dare un senso alle cose e vedere davvero evoluzione e crescita," aveva detto Pompeo. "E con la televisione di rete specificamente, ci deve essere una certa coerenza per il pubblico. Il pubblico vuole familiarità. Gli scrittori rimangono bloccati nella coerenza di qualcosa, e diventa più difficile, cosa contro cui ho sempre discusso e ho detto: ‘Abbiamo una base di fan incredibile. Sono così fedeli. Ci seguiranno letteralmente qualunque cosa facciamo.' Penso che sia giusto che Meredith smetta di prendere decisioni sbagliate”.