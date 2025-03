Joshua Jackson è tornato a indossare i panni di Pacey. VIDEO

Giovedì 6 marzo, al Tonight Show, Jimmy Fallon ha regalato ai fan di Dawson's Creek una sorpresa quando ha presentato Joshua Jackson e ha annunciato che la star di Dr. Odyssey avrebbe ripreso il ruolo quello che lo ha lanciato, quello di Pacey.

Lo sketch tra Joshua Jackson e Jimmy Fallon

Con Jimmy Fallon che interpretava Dawson, Joshua Jackson ha fatto un tuffo nel passato, interpretando scena in cui immaginava una sincera riconciliazione tra i due personaggi.

"Non sei mai stato il pasticcione della città", ha detto Fallon/Dawson, confortando Jackson/Pacey. "Ti sei semplicemente rifiutato di giocare secondo le regole". Al che, Jackson/Pacey ha risposto: "E tu ti sei rifiutato di infrangerle".

Alla fine dello sketch, la band ha iniziato a suonare la sigla dello show, I Don't Want to Wait di Paula Cole, mentre il duo intonava a squarciagola il testo.

I due concordarono che loro, o i loro personaggi, non avevano mai avuto intenzione di farsi del male a vicenda, probabilmente un riferimento alla frattura tra Dawson e Pacey sul loro comune interesse amoroso, Joey Potter (Katie Holmes).

Dawson's Creek è andato in onda per sei stagioni a partire dal 1998, col finale in due parti trasmesso nel maggio 2003. Nonostante la sua notorietà, Van Der Beek ha precedentemente ammesso di non aver mai visto una punta. "Non ho visto nemmeno l'ultimo episodio", ha detto.