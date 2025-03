The Odyssey, la star di Shōgun Cosmo Jarvis nel cast del film di Nolan

Il già folto cast del prossimo film dell'autore di "Oppenheimer" si arricchisce di un nuovo volto, il trentacinquenne britannico che ha preso parte all'acclamata serie televisiva ambientata nel Giappone antico.

La pellicola arriverà in sala nell'estate del 2026

Con l'avvio della produzione in Marocco, non si fermano gli aggiornamenti sull'adattamento de L'Odissea di Christopher Nolan, la nuova opera cinematografica dell'autore pluripremiato, che è certamente già uno dei titoli più attesi dell'anno che verrà.

L'ultima novità, diffusa in esclusiva da Deadline, è l'aggiunta di Cosmo Jarvis al cast.

Il lungometraggio di cui si parla da diversi mesi ha già un cast molto folto composto da nomi di spicco di Hollywood a cui si sono affiancati col tempo volti già noti del mondo del cinema e delle produzioni televisive in grado di dare corpo a un'opera che sulla carta appare maestosa.

Jarvis nel cast, il ruolo avvolto nel mistero Mancano ancora dei nomi all'appello di Nolan che è sarà impegnato intensamente per tutta la prima metà del 2025 con le riprese del suo nuovo film, una lavoro che è partito dal Marocco (dove è stata fatta la prima foto ufficiale del protagonista Matt Damon nei panni di Ulisse) e che, secondo le indiscrezioni, toccherà vari Paesi e località del Mediterraneo inclusa l'Italia, probabilmente l'isola di Favignana.

Il cast dell'opera, che per ora comprende un numero di star anche superiore a quello che ha preso parte ad Oppenheimer, includerà Cosmo Jarvis.

Il ruolo dell'attore britannico non è stato rivelato, come per gli altri membri del cast coinvolti.

In attesa di aggiornamenti dal set, ai fan e agli osservatori resta tutto il tempo per avanzare ipotesi su chi interpreterà chi. L'Odissea è un'opera complessa e ricca di personaggi, non è escluso che gli aggiornamenti sul cast potrebbero arrivare anche nei prossimi mesi. Leggi anche Odissea di Christopher Nolan, Jesse Garcia e Will Yun Lee nel cast