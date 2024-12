3/10

The Day of The Jackal, Sky. Eddie Redmayne è lo Sciacallo in questo primo adattamento seriale del celebre romanzo di Frederick Forsyth. Braccato dall’agente dei servizi segreti britannici Bianca Pullman (Lashana Lynch), lo Sciacallo cerca di portare avanti la sua doppia vita, tra una famiglia perfetta e ignara del lavoro che fa e le missioni omicide per le quali viene profumatamente pagato. Un gioco del gatto e del topo mirabilmente girato e straordinariamente interpretato

The Day of The Jackal, Eddie Redmayne tornerà nella seconda stagione della serie tv