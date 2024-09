8/14 ©Getty

Shohreh Aghdashloo interpreta il personaggio di Nadia Maroni. Shohreh Vaziri-Tabar, coniugata Aghdashloo, è un'attrice iraniana naturalizzata statunitense. È nota per il ruolo in La casa di sabbia e nebbia, che le è valsa una candidatura all'Oscar 2004 e la vittoria dell'Independent Spirit Award. Nel 2008 ha vinto l'Emmy per la sua interpretazione in Casa Saddam e il Satellite Award per The Stoning of Soraya M.. Ha anche partecipato come guest star in serie come Grey's Anatomy