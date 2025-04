Magnus Samuelsson interpreta Gunther, formidabile combattente leale fino alla morte. L’attore su Instagram: “Interpreto un vecchio tizio acido che ha perso la speranza di vivere quando inizia la serie, ma nel corso della serie recupera sempre di più la sua vecchia vita”. Magnus Samuelsson ha concluso: “È un personaggio molto bello da interpretare”

14 serie tv da vedere in streaming ad aprile, da The Last of Us 2 a Doctor Who 2