Blanco, è uscito il singolo Piangere a 90. Il testo e il significato

IL TESTO

Sono stanco, son Riccardo, son di fretta

C’è mia mamma a casa che mi aspetta

Sono Blanco, sono stato pure in vetta

Ho toccato il cielo e il dito si raffredda

Non ho firmato per una vita in diretta

Ogni donna che ho abbracciato non l’ho stretta

Non sento più il brivido

Ora c’ho [?]

E io dovevo dirtelo ma dirtelo di pancia

Non puoi rifarti il cuore come ti rifai le labbra

E mi hai chiamato un taxi, è arrivata un’ambulanza

Mi hai detto che hai scoperto che si piange anche a 90

Quindi non c’è limite

Possan cullartelo

Ti amo, sei strana

Torni a sorridere

Era quello che mi interessava

Anche una scusa non regge più

Io sono questo, mi hai scelto tu

Io sono quello che il bello lo calpesta

Io sono questo, una bambola di pezza

Uno tra tanti nell’occhio del ciclone

Non arrabbiarti, quel fiore era un pallone

Uno di quelli che bucherà un signore

E fingere, vincere, vincere

Non è destinazione

E io dovevo dirtelo ma dirtelo di pancia

Non puoi rifarti il cuore come ti rifai le labbra

E mi hai chiamato un taxi, è arrivata un’ambulanza

Mi hai detto che hai scoperto che si piange anche a 90

E quindi non c’è limite

Possan cullartelo

Ti amo, sei strana

Torni a sorridere

Era quello che mi interessava