Elegante e super sofisticata, con un abito lungo nero e trasparente, Giorgia - una leggenda del Festival di Sanremo - martedì è tornata in gara alla 75esima edizione del Festival (IL LIVE) , a due anni dall'ultima partecipazione. Il suo brano è La cura per me. Venerdì, nella serata dedicata alle cover, la cantante romana ha conquistato il pubblico dell'Ariston con una standing ovation per l'interpretazione impeccabile con Annalisa: le due artiste hanno duettato sulle note di Skyfall di Adele e vinto la serata delle cover.

Festival di Sanremo, le partecipazioni di Giorgia

Nel 1993 Giorgia ha presentato a Sanremo Giovani il brano Nasceremo, che ha ottenuto il primo posto e l'ingresso al Festival di Sanremo del 1994 nella categoria Nuove Proposte, dove ha partecipato con E poi (arrivata però solo in settima posizione). Nella pluridecennale carriera, l'artista si è esibita anche per il Papa in Vaticano, dove nello stesso anno ha cantato con Andrea Bocelli la canzone Vivo per lei. Nel 1995 ha vinto all'Ariston nella categoria Big con Come saprei, conquistando ben quattro premi. I riconoscimenti non si sono fermati lì: ha infatti ottenuto un Nastro d'Argento e un David di Donatello per Gocce di memoria, colonna sonora del film La finestra di fronte di Ferzan Özpetek. Tutti conoscono i successi di Giorgia, da Di sole e d'azzurro a Girasole, non solo in Italia ma anche all'estero. Nel 2023 è tornata al Festival con Parole dette male, e nello stesso anno ha ottenuto una candidatura ai Nastri d'Argento come Miglior attrice nel film Scordato di Rocco Papaleo. Nel 2024 ha celebrato 30 anni di carriera proprio sul palco dell'Ariston in veste di co-conduttrice accanto ad Amadeus e in autunno ha condotto X Factor.