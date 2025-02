Sanremo 2025, Giorgia all'Ariston con la canzone La cura per me. FOTO

1/15 ©Getty

A due anni dall'ultima partecipazione, Giorgia sarà tra i 29 artisti in gara alla 75ª edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio al Teatro Ariston sotto la direzione artistica di Carlo Conti, con il brano La cura per me. La cantautrice "porta in Liguria una donna forte che vive le follie d'amore come normalità e che non teme la solitudine", ha commentato Fabrizio Basso, giornalista di Sky TG24

