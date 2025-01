Sanremo 2025, gli autori delle canzoni del Festival

Anche Davide Petrella, noto come Tropico, ha firmato Dimenticarsi alle 7 di Elodie, ma non solo. Sono sue anche Chiamo io chiami tu di Gaia e Tu con chi fai l’amore dei The Kolors nascono dalla sua penna. Per Sanremo 2022 aveva invece scritto Domenica di Achille Lauro, O forse sei tu di Elisa, Ogni volta è così di Emma e Miele di Giusy Ferreri. Nel 2023 aveva ottenuto ottimi risultati, dalla vittoria con Due vite di Marco Mengoni al secondo posto con Cenere di Lazza. Nel 2024 ha poi firmato Apnea di Emma, Un ragazzo una ragazza dei The Kolors, Click Boom! di Rose Villain e Casa mia di Ghali.

VEDI ANCHE: SANREMO 2025, LA GUIDA COMPLETA: DAI CANTANTI IN GARA AGLI OSPITI