Sanremo 2025, svelati gli ospiti di Piazza Colombo

Carlo Conti ha annunciato le cover che verranno eseguite durante la quarta serata del Festival. La novità di quest’anno è che i cantanti in gara hanno potuto scegliere di esibirsi insieme. Tra gli invitati dai partecipanti alla kermesse ci sono Annalisa, Fraq Quintale, Clementino e anche Topo Gigio

Il conduttore del Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti, ha annunciato i duetti che animeranno la serata delle cover, quella di venerdì 14 febbraio, tra le più attese dell'intera kermesse. Quest'anno i cantanti in gara hanno avuto la possibilità di esibirsi insieme in quest'occasione, come nel caso di Achille Lauro ed Elodie, Francesca Michielin e Rkomi e Tony Effe e Noemi. Ecco la lista completa