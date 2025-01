Sanremo, ospiti i Planet Funk dal palco galleggiante Costa Toscana

In questi giorni Carlo Conti sta svelando gli ultimi dettagli dell’imminente kermesse canora in partenza martedì 11 febbraio. Il conduttore ha annunciato la presenza dei Planet Funk: “Ci divertiranno e ci faranno ballare con la loro musica”.

I Planet Funk sono tra le formazioni italiane più famose a livello internazionale. In venticinque anni di carriera il collettivo ha conquistato il pubblico con il suo sound unico, tra i brani ricordiamo Chase The Sun, Inside All the People, The Switch e Lemonade. A dicembre il gruppo ha pubblicato il nuovo singolo Nights in White Satin.