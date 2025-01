Festival di Sanremo 2025, i biglietti: quanto costano

Il Teatro Ariston di Sanremo ospiterà la 75esima edizione della kermesse canora in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio, alla conduzione Carlo Conti

Termina oggi, lunedì 27 gennaio, la vendita dei biglietti per assistere come pubblico al Festival di Sanremo 2025, in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio. Dopo una prima fase di registrazione, alcuni utenti hanno avuto la possibilità di procedere all’acquisto dei biglietti per un massimo di due a testa.

Festival di Sanremo, i biglietti Come riportato dal sito ufficiale della kermesse canora, dal 19 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 il pubblico si è potuto iscrivere per l'acquisto dei biglietti. In seguito, un software ha selezionato alcuni utenti dando loro la possibilità di procede all'acquisto, per un massimo di due ticket a testa, dal 13 al 27 gennaio.

Stando a quanto riportato da TV Sorrisi e Canzoni, il costo dei biglietti va dai 110 euro per un posto in galleria in una delle prime quattro serate ai 730 euro per una poltrona in platea nell'attesa finale in programma sabato 15 febbraio. Questi tutti i costi: Serata singola (da martedì 11 a venerdì 14 febbraio), galleria: 110 euro

Serata singola (da martedì 11 a venerdì 14 febbraio), platea: 220 euro

Finale (sabato 15 febbraio), galleria: 360 euro

Finale (sabato 15 febbraio), platea: 730 euro

La 75esima edizione della kermesse canora si svolgerà con la conduzione di Carlo Conti, al suo fianco amici e colleghi nei ruoli di co-conduttori: da Nino Frassica ad Alessandro Cattelan passando per Miriam Leone, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Annunciati anche due superospiti musicali: Lorenzo Jovanotti e Damiano David.