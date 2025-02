Sono tornati all'Ariston The Kolors, che martedì avevano chiuso la serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo (IL LIVE). Il gruppo, guidato dalla voce del frontman Stash - in completo nero e guanti in pelle - ha portato sul palco il brano Tu con chi fai l’amore, che promette già di diventare una hit. Alla fine della prima esibizione Stash aveva ringraziato il padrone di casa Carlo Conti "per la grande opportunità". Durante la serata dedicata alle cover, quella di venerdì, la band si è invece esibita sul palco del Teatro Ariston con la canzone Rossetto e caffè di Sal Da Vinci, accompagnata proprio dall’artista autore del pezzo.