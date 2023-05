The Kolors, il nuovo singolo Italodisco in uscita il 5 maggio

I The Kolors annunciano un nuovo singolo che inaugura l’inizio del loro percorso con Warner Music Italy Condividi

L'attesa per i fan dei The Kolors è finita: basterà aspettare solo fino a venerdì 5 maggio per poter ascoltare Italodisco, il nuovo singolo. A un anno dall'uscita di Blackout, il loro ultimo inedito, il gruppo musicale milanese torna sulla scena con un singolo che si prospetta essere una dichiarazione d'amore alla musica elettronica degli anni Ottanta.

Un grande ritorno, ricco di novità L'annuncio dell'uscita del loro nuovo singolo, Italodisco, non rappresenta un'importante novità solo in quanto grande ritorno della band nel mondo degli inediti. Il singolo, è anche infatti la prima uscita discografica ufficiale dopo che i The Kolors hanno "salutato" la Universal Music Italia per firmare un nuovo accordo con l'etichetta discografica Warner Music Italy. Il pezzo si preannuncia un brano ricco di omaggi e riferimenti alla cultura musicale elettronica degli anni Ottanta, momento storico e culturale in cui l'Italia, più di tanti altri paesi, era divenuta un punto di riferimento per il genere della disco music. I The Kolors inaugurano quindi a 360° un nuovo capitolo nel loro longevo percorso musicale, cambiando sia etichetta discografica che comfort zone per quanto concerne il genere di riferimento.

Il significato del brano Il gruppo musicale, da quando si è formato a Milano nel 2009, si è sempre perlopiù dedicato al genere rock - pop, con grandi pezzi di successo come Frida (mai, mai, mai), Cabriolet Panorama o Pensare male, realizzato in collaborazione con Elodie. Ora la band ha deciso di tornare sulla scena sperimentando con un nuovo brano dalle sensazioni che richiamano ed omaggiano nitidamente la disco music degli anni Ottanta. I punti di riferimento sono chiari: dall’influenza di Giorgio Moroder a quella di Righeira, il pezzo dei The Kolors si rifarà a precisi richiami di alcuni marchi di fabbrica della disco music italiana ed invocherà senza dubbio emozioni nostalgiche nei confronti di quello che è stato a tutti gli effetti un periodo d’oro per la musica elettronica.