The Kolors, Daniele Mona lascia il gruppo: il messaggio

Daniele Mona su Instagram: "In quest’ultimo anno ho capito che nulla è per sempre e che spesso bisogna prendere decisioni drastiche anche se dolorose. Per me è purtroppo arrivato il momento di chiudere il mio capitolo ‘The Kolors’ e iniziarne uno nuovo" Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Dopo più di dieci anni Daniele Mona ha deciso di iniziare un nuovo capitolo della sua vita chiudendo quello con i The Kolors. Il bassista ha spiegato le sue ragioni in un lungo post su Instagram, non si sono fate attendere le parole degli amici e colleghi Stash e Alex.

daniele mona: “Spesso bisogna prendere decisioni drastiche anche se dolorose” approfondimento The Kolors, pubblicato il video del nuovo brano Blackout Dopo un anno di riflessioni, Daniele Mona ha preso la sua decisione: “Qualche giorno fa c'è stata l'ultima data di un tour incredibile e volevo ringraziarvi tutti. Purtroppo per me è stata anche l’ultima con i Kolors”.

approfondimento Musica e concerti, tutti i video Il bassista ha ripercorso gli anni con il gruppo che ha scalato le classifiche con brani di grande successo, come ad esempio Eveytime, Me Minus You, Frida (mai, mai, mai) e le collaborazioni Pensare Male con Elodie e Solero con Lorenzo Fragola. Daniele Mona ha scritto: “Sono stati degli anni fantastici durante i quali i Kolors sono stati tutta la mia vita. Dal 2009 ho condiviso praticamente ogni cosa con Stash e Alex, la vita personale e lavorativa sono diventate una cosa sola, si sono fuse e siamo rimasti insieme nei momenti felici ma ancora di più in quelli brutti". Il musicista ha aggiunto: "Molte volte i momenti peggiori, grazie ai ragazzi, si sono trasformati nei più divertenti della mia vita e non smetterò mai di ringraziarli per tutto quello che hanno fatto per me”.

approfondimento The Kolors, è uscito il nuovo singolo Blackout Il bassista ha poi proseguito: “È però arrivato per me il momento di prendere un’altra strada! In quest’ultimo anno ho capito che nulla è per sempre e che spesso bisogna prendere decisioni drastiche anche se dolorose. Per me è purtroppo arrivato il momento di chiudere il mio capitolo ‘The Kolors’ e iniziarne uno nuovo. Continuerò comunque a fare musica perché la musica è la mia vita”.

approfondimento The Kolors, Leoni al sole è il loro nuovo singolo in uscita Il bassista ha concluso il messaggio mandando un forte abbraccio agli altri componenti del gruppo e al pubblico che li ha sempre supportati nel corso degli anni: "Auguro il meglio ai miei fratelli e sono sicuro che presto condivideremo di nuovo uno studio di registrazione, una sala prove, un palco! Grazie anche a tutti voi per esserci sempre stati in questi anni. Ve voglj ben!”.

approfondimento Lorenzo Fragola e The Kolors, è uscito il videoclip di Solero Stash ha commentato il post: “Siamo stati, siamo e saremo per sempre fratelli! Buona musica nella tua nuova avventura… ti aspetteremo sempre su quel palco… e anche giù dal palco! Te voglij bene!”. Alex ha scritto: “Sempre rock 'n' roll! T voglij ben”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniele Mona (@dani_thekolors) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie