The Kolors, è uscito il nuovo singolo Blackout

Dopo i grandi successi come Non è vero, Cabriolet Panorama e Solero con Lorenzo Fragola, i The Kolors hanno pubblicato il nuovo brano Blackout

approfondimento

Lorenzo Fragola, il nuovo singolo è "Solero" feat. The Kolors

Tra le canzoni più iconiche e amate dei The Kolors spiccano senza ombra di dubbio anche Everytime, Me Minus You, OK e Why Don't You Love Me?