A poco più di un anno dalla nascita della piccola Grace, lo scorso dicembre 2020, Stash Fiordispino dei The Kolors ha annunciato sui social che diventerà papà per la seconda volta. Lo scatto, davvero dolcissimo, è stato condiviso anche dalla compagna e futura mamma bis Giulia Belmonte, mentre entrambi ringraziano per “questo altro miracolo”.

Stash diventa papà per la seconda volta approfondimento Stash e Giulia Belmonte, la foto del battesimo della figlia Grace È proprio mentre si trova nel calore della sua casa, dove sta trascorrendo gli ultimi giorni di quarantena dopo essere stato contagiato dal Covid-19, che Stash Antonio Fiordispino, cantante e frontman dei The Kolors, ha trovato il tempo per dare ai fan dei social una bellissima notizia. Diventerà papà per la seconda volta. L’annuncio del bebè in arrivo è stato davvero dolcissimo e condiviso in sincrono dalla compagna Giulia Belmonte con l’immagine in bianco e nero di una chitarra elettrica e, incastonata tra le sue corde, una piccola ecografia. Un significato a suo modo anche simbolico che evidenzia l’amore di Stash per la sua famiglia e per la musica. La piccola di casa Grace Fiordispino, che ha compiuto il suo primo anno lo scorso dicembre, si prepara così a diventare una sorella maggiore. Non si conosce ancora il sesso del nuovo bambino e neppure quando arriverà.

FOTOGALLERY Immagine tratta dal profilo Instagram @giuliabelm Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo Stash dei The Kolors diventa papà: chi è la fidanzata Giulia Belmonte Stash, frontman dei The Kolors e professore di “Amici di Maria De Filippi” diventerà presto papà. L’annuncio è arrivato un po’ a sorpresa, durante la finale di “Amici Speciali” (a cui Stash aveva rinunciato): «Tutto questo è assurdo, nel senso positivo. Perché la vita nel momento più strano mi ha fatto il regalo più bello in assoluto» ha raccontato Antonio Fiordispino. Ecco dunque che, da quel momento in poi, si è scatenata la “caccia” alla sua fidanzata. Chi è lei? Giulia Belmonte, abruzzese classe 1995 Nata ad Atri (Abruzzo) il 13 agosto 1995, Giulia Belmonte è una giornalista televisiva laureata in Scienze della Comunicazione. Immagine tratta dal profilo Instagram @giuliabelm 144.000 followers su Instagram, nel 2013 ha partecipato a Miss Italia indossando la fascia di Miss Abruzzo fino alla finale. Immagine tratta dal profilo Instagram @giuliabelm Fisico mozzafiato, presta volto e corpo a numerosi brand di moda, gioielli e bellezza lavorando come influencer. Immagine tratta dal profilo Instagram @giuliabelm

Le parole di Stash sui social: “Grazie per questo miracolo” Al settimo cielo per l’arrivo del secondo figlio, Stash e Giulia Belmonte hanno raccontato sui social la notizia, proprio con queste parole: “E poi arrivi tu… a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie. Già ti sentiamo… e non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo!”. Con l’annuncio della seconda gravidanza, Stash e Giulia dimostrano di essere più felici e affiatati che mai. In molti non dimenticheranno infatti le bellissime parole che il cantante ha dedicato alcuni mesi fa alla madre dei suoi figli quando, in occasione del Battesimo della piccola Grace scriveva così sui social: “Non esiste uno guardo più sincero del tuo, un amore più sincero del tuo, sei immensa”. Parole d’amore e stima alle quali Giulia Belmonte aveva commentato grata: “Ho provato ad immaginare più volte questo momento e non mi sarei mai aspettata che sarebbe stato così bello. La mia famiglia, il mio posto sicuro, il mio cuore, non potrei desiderare altro”.