Stash e Giulia Belmonte, la foto del battesimo della figlia Grace

Stash e Giulia Belmonte, il battesimo di Grace

“Non esiste uno sguardo più sincero del tuo – ha scritto Stash a corredo di uno scatto pubblicato su Instagram, una dedica alla figlia Grace - un amore più sincero del tuo, un sorriso più sincero del tuo. Mi hai fatto capire quanto può essere intenso ogni secondo della vita. La mia famiglia! Auguri piccola Grace… sei così piccola, ma al contempo così immensa!”. Poi il cantante ha voluto fare qualche ringraziamento: “Grazie alla famiglia Dolce e Gabbana per quello che ha fatto per noi in un momento così importante. Grazie a Simone Furlan per la sua incredibile disponibilità. Grazie a Don Angelo che ci ha accolti nel duomo di Ravello per celebrare il battesimo della nostra Grace con la sua pura genuinità. Love you guys!”. Anche Giulia ha pubblicato una foto del battesimo su Instagram: “Ho provato ad immaginare più volte questo momento e non mi sarei mai aspettata che sarebbe stato così bello. La mia famiglia, il mio posto sicuro, il mio cuore, non potrei desiderare altro” ha scritto la giornalista, che a sua volta ha ringraziato Dolce e Gabbana, brand che hanno firmato i loro outfit. Abito spezzato con pantaloni bianchi e giacca azzurra con decori per lui, abito in pizzo rosa per lei, mentre la piccola Grace ha indossato un abitino bianco in pizzo. Il battesimo di Grace è stato celebrato a Ravello e dopo la cerimonia si è svolta una festa molto intima, riservata alle famiglie.