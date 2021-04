Esce il nuovo video dei The Kolors, immagini e musica che riportano alle atmosfere anni ’80. Continua così il viaggio della band in quella decade artistica e musicale grazie anche agli splendidi paesaggi della costiera Amalfitana, uno dei luoghi del cuore del frontman

Giacca di pelle, ciuffo perfetto e cellulare in mano: riusciamo a raggiungere Stash. Il cantante, nato a Caserta, è in autostrada, in viaggio per Milano, gentilmente si ferma in un’area di servizio per fare una chiacchierata con noi, per l’uscita del suo nuovo video. Il singolo Electro punk “Cabriolet Panorama” è stato scritto da Stash e Davide Petrella, prodotto da Stash e Zef.

“Questo video vuole raccontare attraverso una lente e un occhio condizionato da una visione anni ’80 della musica (ci sono tanti riferimenti a quella decade artistica-musicale), il fatto che continuiamo a fare il racconto visivo di quello che sta accadendo nella musica e per me è un gran bel traguardo”. Inizia così Stash, sorridente, soddisfatto, ci tiene a sottolineare il suo percorso sincero: “Uno dei miei obiettivi artistici è rimanere coerente con quello che ho dentro e che la gente avverte, il mio pubblico e i nuovi, avvertono questa mia sincerità nel messaggio”. Il musicista, 33 anni di età, ha voglia di ripartire: “In questo nuovo singolo c’è la voglia non solo di temperature più calde ma anche e soprattutto la voglia di ripartire con i live, con la musica quella che ti porta in giro d’estate. Spero di riuscire a fare un tour quest’anno con la mia band, nel rispetto delle regole. Dentro a questo racconto visivo ci sono tutti questi messaggi, che partono dal nostro modo di essere, dalle nostre vere necessità artistiche e umane”.