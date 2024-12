Babygirl, Nicole Kidman sul “pink” carpet alla première di Los Angeles

4/9 ©Getty

Ecco una splendida Nicole Kidman con un meraviglioso abito lungo floreale, con strascico molto chic. La diva di Hollywood ha ricevuto una candidatura per la migliore attrice in un film drammatico ai Golden Globe 2025 per questa sua interpretazione in Babygirl.



Mostra del Cinema di Venezia, tutti i red carpet di Nicole Kidman, dal 1999 al 2024. FOTO