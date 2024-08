Venezia 81, oggi al Lido Nicole Kidman in concorso con Babygirl

Il documentario One to One: John & Yoko, diretto dal premio Oscar Kevin Macdonald e da Sam Rice-Edwards, racconta l'amore e il sodalizio artistico tra John Lennon e Yoko Ono.





Ambientato a New York nel 1972, esplora il mondo musicale, personale, artistico, sociale e politico dei due artisti. Centrale è il concerto di beneficenza One to One per bambini con bisogni speciali, l'unico live completo di John Lennon dopo l'ultimo con i Beatles nel 1966.





Anche nella seconda giornata della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia sono stati presentati Fuori Concorso due documentari (RIVIVI LA SECONDA GIORNATA DEL FESTIVAL)