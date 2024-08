Venezia 81, Angelina Jolie commossa dopo gli applausi a "Maria". VIDEO

Giovedì 29 agosto, dopo la proiezione in anteprima mondiale in Concorso del biopic di Pablo Larraín sugli ultimi giorni di Maria Callas, l'attrice protagonista non ha nascosto l'emozione e ha subito ricevuto un affettuoso abbraccio da Pierfrancesco Favino, compagno di set

Dieci minuti di applausi hanno commosso Angelina Jolie ieri, giovedì 29 agosto, dopo la proiezione in anteprima mondiale in Concorso alla 81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia (LO SPECIALE) di Maria, il biopic sugli ultimi giorni di Maria Callas diretto da Pablo Larraín. L’attrice, che interpreta la protagonista e che proprio ieri in conferenza stampa aveva confessato di condividere con la cantante lirica la vulnerabilità, non ha trattenuto l’emozione di fronte al calore del pubblico. Jolie ha subito ricevuto l’abbraccio di Pierfrancesco Favino, che insieme ad Alba Rohrwacher e a Valeria Golino rappresenta una delle eccellenze italiane nel cast del film, dove interpreta il maggiordomo di Callas.