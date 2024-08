L'amica geniale 4, il primo trailer della nuova stagione della serie

Nel primo trailer ufficiale de L’amica geniale 4, la versione adulta di Lila non compare fino all’ultima scena, quando entra con passo sicuro nel bar dove la attende Elena. È il primo incontro dopo anni tra le due protagoniste, le amiche che si amano e lottano l’una contro l’altra sin dai tempi della vita nel rione. “Allora, ti sei decisa? Torni a vivere a Napoli?”, chiede con un sorriso beffardo Lila a Lenù, che ha ormai un matrimonio fallito alle spalle. Nell’ultima stagione della serie tv cult firmata HBO, tratta dalla saga bestseller di Elena Ferrante (che firma la sceneggiatura con Saverio Costanzo, Laura Paolucci e Francesco Piccolo), Irene Maiorino e Alba Rohrwacher sono i volti ormai cresciuti delle due donne. Nella Storia della bambina perduta c’è anche Fabrizio Gifuni, che interpreta invece il loro amore conteso, Nino Sarratore. I primi due episodi della quarta stagione, diretta da Laura Bispuri, saranno proiettati in anteprima assoluta al Tribeca Film Festival il 20 agosto. Negli Stati Uniti, dove il New York Times ha incoronato il romanzo L’amica geniale al primo posto tra i 100 migliori libri del 21esimo secolo, la serie arriverà il 9 settembre, mentre in Italia gli episodi saranno trasmessi su Rai 1 a partire da lunedì 11 novembre.