Tribeca Festival, l’Italia vola a New York con “L’amica geniale"

Anche l'Italia nella line up dell'evento cinematografico newyorkese, che si svolgerà tra il 5 e il 16 giugno. L'ultimo capitolo della serie rai tratta dalla tetralogia di Elena Ferrante, diretto da Laura Bispuri e prodotto, tra gli altri, da Saverio Costanzo e Paolo Sorrentino, verrà presentato in anteprima mondiale

Tribeca Festival è pronto ad ospitare l’Italia nella sua ventitreesima edizione. Durante l’evento cinematografico, che si svolgerà a New York dal 5 al 16 giugno, verrà, infatti, presentata in anteprima mondiale la quarta stagione de L’amica geniale, ispirata all’ultimo libro della tetralogia di Elena Ferrante (Storia della bambina perduta) e diretta da Laura Bispuri, con produttori esecutivi, tra gli altri, Saverio Costanzo e Paolo Sorrentino. Oltre alla serie italiana, la line up dell’edizione 2024 prevede 103 film di 114 registi provenienti da 48 paesi e comprende 86 anteprime mondiali, due internazionali, sei nordamericane e otto newyorkesi, tra cui due co-produzioni italiane, The Dog Thief e Family Therapy.

Gli altri film Tra i film protagonisti dell'edizione 2024, un documentario su Liza Minnelli, Liza: A Truly Terrific Absolutely True Story, uno su Harry Belafonte, Following Harry, oltre ad altri lavori cinematografici che raccontano di Prince, Carlos Santana e Dolly Parton. Altre star di Hollywood sono protagoniste dei film che verranno presentati a New York tra il 5 e il 16 giugno: Jazzy, con Lily Gladstone, Daddio, con Dakota Johnson e Sean Penn, Firebrand con Alicia Vikander e Jude Law. Grande la presenza femminile alla regia e lo spazio riservato alle opere di registi emergenti che debuttano nel mondo del cinema. L'attualità sarà, inoltre, al centro dei film nella line-up del Tribeca. "Ogni anno, ha spiegato in un comunicato la co-fondatrice Jane Rosenthal, "il Tribeca Festival riflette la nostra cultura, cattura l'essenza del presente. La 23esima edizione, tra le altre cose, scava nel mondo dell'intelligenza artificiale oppure si indaga sul futuro della democrazia".

L'omaggio a Robert de Niro Il Tribeca Festival è nato dalla volontà di Robert de Niro, che verrà omaggiato in una tre giorni – De Niro Con – dal 14 al 16 giugno in occasione del suo ottantesimo compleanno. Oltre a dibattiti e proiezioni, per la prima volta sarà mostrato materiale dal suo archivio personale. Con appunti, foto inedite, oggetti di scena, De Niro Archive Gallery documenterà la vita della star del cinema dagli inizi al presente.