12/12 ©Getty

I PREMI - Il cacciatore ha ricevuto consensi da critica e pubblico. Ha ottenuto 6 nomination ai Golden Globe (vincendo il premio per la regia di Cimino). Agli Oscar del 1979 ha avuto 9 nomination (tra cui la prima in assoluto per Meryl Streep), vincendo la statuetta per miglior film, regista, attore non protagonista (Walken), suono e montaggio. De Niro (anche lui nominato) era così ansioso che non partecipò alla cerimonia. La pellicola è stata inserita prima al 79° e poi al 53° posto nella classifica dei migliori film statunitensi di tutti i tempi dell'AFI

I migliori film con Meryl Streep