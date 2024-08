Lacci, il cast del film con Alba Rohrwacher e Luigi Lo Cascio

Lacci è un film del 2020 diretto da Daniele Luchetti, presentato come film d'apertura della 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. La pellicola ha ottenuto 3 candidature ai David di Donatello e ha vinto il globo d'oro per la regia. Si tratta dell'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo del 2014 scritto da Domenico Starnone. Il lungometraggio ruota attorno al matrimonio di Aldo e Vanda, che entra in crisi quando Aldo si innamora della giovane Lidia. Vediamo attori e personaggi